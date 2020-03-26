قائممقام سنجار يؤكد استمرار حظر التجوال في قضاء سنجار وتعقيم القضاء لمنع تفشي كورونا

2020/03/26 | 23:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز : نينوى اعلن قائممقام قضاء سنجار، فهد عمر، اليوم الخميس، بان “خلية الازمة في قضاء سنجار اجتماعاً لغرض مناقشة الوضع الحالي بحضور الاجهزة الامنية والمؤسسات الصحية و الادارية و وضع جملة مواضيع لإيجاد الحلول المناسبة باتفاق الجميع ومنها”.وقال، فهد عمر، في حديث “العهد نيوز” بان “خلية الازمة اتخذ عدة قرارات منها استمرار […]

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