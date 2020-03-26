الزرفي يستقبل السفير الأردني لدى بغداد لبحث العلاقات بين البلدين

2020/03/26 | 23:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي بمكتبه بالعاصمة بغداد، ظهر اليوم الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية منتصر الزعبي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "جرى بحث العلاقات العراقية - الاردنية والاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة والعالم في ظل المخاوف المتزايدة من انتشار وباء كورونا، وإنهيار اسعار النفط العالمية وتداعيات الركود الاقتصادي الناجم عن هذا الانهيار".

من جانبه عرض الزعبي "الوضع الداخلي للمملكة والتدابير المتخذة لمواجهة فايروس كورونا"، مشددا على "عمق العلاقات بين بغداد وعمان".

واعرب عن "أمله في تعميقها وتطويرها وحسم تشكيل الحكومة القادمة خلال المدة الدستورية خدمة لمصلحة العراق وشعبه".

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