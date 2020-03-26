اتحاد الكرة يستمر بتأجيله لمنافسات دوري الكرة

2020/03/26 | 23:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلن اتحاد الكرة، اليوم الخميس، تأجيل مباريات الدوري مرة اخرى بسبب تفشي فايروس كرررنا.

وذكر بيان للاتحاد انه "تماشيا مع التطورات الحاصلة في البلاد وقرارات خلية الأزمة الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا ومعالجة الحالات المكتشفة واستمرار الحجر الصحي لكافة أنحاء البلاد حتى 11 نيسان القادم ، فأن اتحاد الكرة العراقي مع هذه الخطوات والالتزام بها لتجنيب بلدنا العزيز مخاطر هذا الوباء اللعين ويدعو انديتنا للاستمرار بقرار تأجيل الدوري إلى إشعاراخر".

ودعا الاتحاد الاندية الى "الالتزام التام به حتى الخلاص منه وعودة الحياة إلى شوارعنا وملاعبنا وجماهيرنا المحبة".

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