2020/03/26 | 23:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها كشفت إصابة جديدة في مدينة السليمانية بفيروس كورونا لامرأة تبلع من العمر 56 عاماً، وهي زوجة رجل مصاب بالوباء سابقاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كوردستان تكشف إصابة جديدة بكورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كوردستان تكشف إصابة جديدة بكورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).