حكومة كوردستان تقطع الشك باليقين: هذه الوثيقة تثبت تاريخ وصول الرواتب

2020/03/26 | 23:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، إن بغداد حولت رواتب موظفي الإقليم اليوم الخميس، نافياً صحة أنباء أفادت بوصول الأموال في تاريخ مختلف.

وأوضح عادل في بيان ورد لشفق نيوز، أن "بعض وسائل الاعلام المحلية قامت، بهدف التضليل وحرف أفكار وآراء العامة، بنشر خبر غير دقيق عن تاريخ وصول حصة الاقليم من الموازنة العراقية من أجل دفع رواتب موظفي اقليم كوردستان".

وأضاف عادل انه يطمئن مواطني الإقليم ان المبلغ وصل اليوم الخميس إلى حساب وزارة المالية في حكومة الإقليم، وهو ما تثبته وثيقة تحويل للمبلغ تعود للبنك المركزي العراق إلى فرعه في أربيل.

ووفق الوثيقة التي نشرتها حكومة الإقليم، فإنه تم تحويل المبلغ المالي المخصص لرواتب موظفي الإقليم بتاريخ اليوم الخميس.

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