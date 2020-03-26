تمديد تعليق الدوري العراقي الممتاز لإشعار آخر

2020/03/26 | 23:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تمديد تعليق منافسات الدوري الممتاز إلى إشعار آخر، جراء مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان، إنه قرر "الاستمرار بقرار تأجيل الدوري إلى إشعار آخرو والالتزام التام به حتى عودة الحياة إلى شوارعنا وملاعبنا وجماهيرنا المحبة".

وأضاف أن القرار يأتي "تماشيا مع التطورات الحاصلة في البلاد وقرارات خلية الأزمة الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا ومعالجة الحالات المكتشفة واستمرار الحجر الصحي لكافة أنحاء البلاد حتى 11 نيسان القادم".

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