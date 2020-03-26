اتحاد الكرة يمدد تعليق منافسات الدوري الممتاز الى اشعار اخر

2020/03/26 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تمديد تعليق منافسات الدوري الممتاز إلى إشعار آخر، جراء مخاوف انتشار فيروس كورونا.وذكر الاتحاد في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “قرر “الاستمرار بقرار تأجيل الدوري إلى إشعار آخرو والالتزام التام به حتى عودة الحياة إلى شوارعنا وملاعبنا وجماهيرنا المحبة”.وأضاف أن القرار يأتي “تماشيا مع التطورات […]

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