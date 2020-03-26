لماذا يعتبر معدل الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا أقل بكثير من معدلات الدول الأخرى

2020/03/26 | 23:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين ـ لأسابيع ، سُئل علماء الفيروسات هنا سؤالاً مستمراً: لماذا ، مقارنة بالدول الأخرى ، قلة قليلة من الألمان الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا؟ في إيطاليا ، استسلم 9.5 في المائة من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا … Readmore

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