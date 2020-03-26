حديث الانقلاب في زمن الحشد ماذا ستكون النتائج؟

2020/03/26 | 23:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الطويل كثر الحديث خلال اليومين الماضيين عن خطط امريكية للقيام بانقلاب عسكري في العراق، وقد حملت وسائل الاعلام ووسائل التواصل الجتماعي العديد من السيناريوهات المحتملة عن هذا الموضوع ، وراح بعضها يعطي الخبر قوة ومصداقية اكثر من خلال التحركات العسكرية والطائرات الامريكية في العراق ، وفي المقابل فان تصريحات لمسؤولين امريكيين امس تؤكد ان […]

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