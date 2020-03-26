لماذا يعتبر معدل وفيات فيروس كورونا في ألمانيا أقل بكثير من معدلات الدول الأخرى

2020/03/26 | 23:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برلين ـ لأسابيع ، سُئل علماء الفيروسات هنا سؤالاً مستمراً: لماذا ، مقارنة بالدول الأخرى ، قلة قليلة من الألمان الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا؟

في إيطاليا ، استسلم 9.5 في المائة من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ، وفقًا للبيانات التي تم جمعها في جامعة جونز هوبكنز.



النسبة في فرنسا 4.3 في المائة.



لكن في ألمانيا ، تبلغ النسبة 0.4 بالمئة.

ويقول خبراء الأمراض المعدية إن السبب الأكبر للاختلاف هو عمل ألمانيا في الأيام الأولى لتفشي المرض لتتبع واختبار واحتواء مجموعات العدوى.



وهذا يعني أن ألمانيا لديها صورة أدق لحجم تفشي المرض من الأماكن التي تختبر فقط المرضى الذين يعانون من أعراض واضحة أو الأكثر خطورة أو المرضى الأكثر عرضة للخطر.

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قال راينهارد بوسه ، رئيس قسم إدارة الرعاية الصحية في جامعة برلين للتكنولوجيا: “في البداية ، عندما كانت لدينا حالات قليلة نسبيًا ، عندما يتعلق الأمر بالعثور عليها وعزلها ، قمنا بعمل جيد جدًا في ألمانيا”.



“هذا هو السبب الرئيسي.”

كما تلعب عوامل أخرى ، مثل عمر المصابين وتوقيت تفشي المرض في ألمانيا ، دورًا في اختلاف معدلات الوفيات.



لكن الاختبار على نطاق واسع كان المفتاح.



يبدو أن ألمانيا ، مع 31،150 حالة في منتصف يوم الثلاثاء ، كانت تفشي أكبر من فرنسا ، مع 20149.



لكن ارتفاع معدل الوفيات في فرنسا يشير إلى وجود المزيد من الحالات التي لم يتم تشخيصها هناك.



قد يكون تفشي المرض في فرنسا أكبر من تفشي المرض في ألمانيا.

معدل وفيات فيروس كورونا في ألمانيافي البداية ، على الأقل ، قامت السلطات الصحية في البلاد بتتبع مجموعات العدوى بدقة.



عندما كان اختبار الشخص إيجابيًا ، استخدموا تتبع الاتصال للعثور على أشخاص آخرين كانوا على اتصال بهم ثم قاموا باختبارهم وحجرهم ، مما أدى إلى كسر سلاسل العدوى.

قال كريستيان دروستن ، عالم الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين ، إنه “مقتنع بشدة” بأن القدرة التشخيصية العالية لألمانيا “ضمنت لنا تقدمًا كبيرًا.



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في الكشف عن الوباء “.

لكنه حذر من الرضا عن النفس ، وقال إن معدل الوفيات سيرتفع: “نحن لسنا استثناء”.

يقول علماء الأوبئة إنه من المهم النظر إلى تفشي المرض في ألمانيا على مرحلتين متميزتين.



مع انتشار الانتشار المجتمعي ، أصبح من المستحيل تتبع سلاسل العدوى في بعض الحالات.



قال بعض الأطباء إنه لم يكن لديهم خيار سوى إرسال الأشخاص الذين يسعون إلى إجراء اختبارات في منازلهم للاتصال بالخط الساخن للفيروسات التاجية المحشورة لأنهم يفتقرون إلى المعدات الواقية لإجراءها بأمان.

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مع تزايد الحالات بشكل كبير ، انتقلت السلطات الصحية إلى الأمر بإبعاد المسافات الاجتماعية وحظر الأحداث الجماعية.



قيدت الولايات الفيدرالية التجمعات خارج المنزل على شخصين كحد أقصى.

ميلادي

وتبلغ نسبة الوفيات في كوريا الجنوبية 1.2٪.



ويعزو Busse المعدل المنخفض لألمانيا إلى التوقيت.

وقال “في كوريا الجنوبية ، كانت هناك مدة أطول للعدوى ، لذا لا يمكننا المقارنة حقًا”.



“لدينا الكثير من الحالات الإيجابية الجديدة.



لم تتح لهم الفرصة للموت بعد.



“

وقال بوسه إن ألمانيا أقرب إلى النرويج.



وصلت الدولة الاسكندنافية إلى نقطة مماثلة في تفشي المرض ، وقد عملت أيضًا على اختبار واحتواء الحالات ، كما يبلغ معدل الوفيات فيها 0.4 في المائة.

الطبيب هولجر هيلدبراند يختبر قناع الوجه الكامل في وحدة العناية المركزة بفيروس كورونا بمستشفى كلينيكوم باد هيرسفيلد في باد هيرسفيلد.



(توماس لوهنس / وكالة الصحافة الفرنسية / غيتي إيماجز)ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت إجراءات ألمانيا البعيدة “ستسطح المنحنى” أم لا.



كان لوتار فيلير ، رئيس الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن مكافحة الأمراض ، يأمل يوم الاثنين في تباطؤ فترة النمو الهائل ، لكنه حذر من أنه من السابق لأوانه القول ، بالنظر إلى التقلبات في البيانات.



وقال إن الصورة يجب أن تكون أوضح بحلول يوم الأربعاء.

لم تكن معايير الاختبار الأولية لألمانيا أوسع من معايير الاختبار الإيطالية.



تم اختبار الأشخاص إذا كان لديهم أعراض وكانوا في منطقة الخطر ، أو إذا كان لديهم اتصال مع حالة مؤكدة.



لكن العديد من الحالات الأولية لها روابط واضحة للسفر إلى الخارج.

وقد تم توسيع المبادئ التوجيهية منذ ذلك الحين وتم تعزيز الاختبار في الأسابيع الأخيرة.



قفز العدد الذي تم اختباره من 35000 في الأسبوع الأول من مارس إلى 100000 في الأسبوع الثاني ، وفقًا للرابطة الطبية الألمانية.



لا تتضمن التقديرات الاختبارات التي أجريت داخل المستشفيات.

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وأشار عالم الأوبئة كارل لوترباخ ، عضو البرلمان الألماني ، إلى أن تفشي المرض الألماني بدأ مع أعداد كبيرة من الشباب – “الأشخاص الذين عادوا من العطلات”.

داخل مستشفى إيطالي مع تدفق مرضى فيروس التاجيقال روبرتو كوسينتيني ، رئيس قسم الطوارئ في بيرغامو ، المستشفى الرئيسي في إيطاليا ، في 19 مارس / آذار ، إن تفشي كورونا تسبب في ضغط كبير على المستشفى.



(أليكسا جوليانا أرد / واشنطن بوست)كان الشباب أفضل حالاً في الإصابة بفيروس كورونا من كبار السن.



ضرب تفشي المرض الأولي في إيطاليا في قلب شيخوخة السكان.



وقال لوترباخ إنه يتوقع ارتفاع معدل الوفيات في ألمانيا حيث تصاب شرائح المجتمع الأكثر ضعفا.

نظرًا لأن الاختبار ليس عالميًا ، وقد لا يتم تشخيص العديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أبدًا ، فمن المستحيل التحقق من معدل الوفيات الحقيقي.



لكن الخبراء يقولون إن من المرجح أن يكون المعدل أعلى بشكل ملحوظ في دول مثل إسبانيا وإيطاليا ، حيث تنهار الرعاية.

وقال لوترباخ إنه مع أسرة العناية المركزة وأجهزة التهوية أكثر من معظم الدول الأوروبية الأخرى والإجراءات المبكرة لمنع انتشار كورونا ، لم ير ألمانيا تتحول إلى إيطاليا أو إسبانيا.



ومع ذلك ، فقد كان يدعو إلى قيود أوسع.

وقال: “أعتقد أنه مع مراعاة كل الأشياء ، ستقوم ألمانيا بعمل جيد بشكل معقول في هذه الجولة الأولى من القتال الطويل”.

لوفايدي موريس

ساهم في هذا التقرير كريس موني من واشنطن ولويزا بيك في برلين

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