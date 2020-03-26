الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وبعض الشخصيات العراقية

2020/03/26 | 23:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على 20 شركة مقرها إيران والعراق وعلى كبار المسؤولين وشركاء الأعمال الذين يقدمون الدعم أو يتصرفون لصالح أو بالنيابة عن فيلق الحرس الثوري الإسلامي.بالإضافة إلى نقل المساعدات إلى الميليشيات الإرهابية … Readmore

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