شرطة النجف تباشر بغلق شوارع المدينة بالكامل بالكتل الكونكريتية

2020/03/26 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ النجف

باشرت شرطة محافظة النجف، اليوم الخميس، بإغلاق شوارع المدينة بالكامل بالكتل الكونكريتية.

وقال م...





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