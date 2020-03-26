2020/03/26 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل اصابة جديدة بكورونا في السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السليمانية سجلت اصابة جديدة بفيروس كورونا، لامرأة تبلغ من العمر 56 عاماً، وهي زوجة احد المصابين بالفيروس".

بغداد اليوم ـ كربلاء

نفت دائرة صحة كربلاء، اليوم الخميس، الانباء حول دعوتها اهالي المحافظة الى مغادرة منازلهم فوراً للوقاية من كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ما تم تداوله في عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي المُ

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد/ الكرخ نازك الفتلاوي، الخميس 26-3-2020، ان العراق انتقل من مرحلة تلقي العدوى من الخارج، الى تسجيل الكثير من حالات العدوى بـ"كورونا" المحلية.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ا

بغداد اليوم _ البصرة

حذر قائممقام قضاء الفاو جنوبي محافظة البصرة، الخميس 26-3-2020، من تحول القضاء إلى بؤرة تفشي لفيروس كورونا بسبب الحدود المائية المفتوحة بين مع إيران والكويت.

وقال قائممقام الفاو، وليد الشريفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)،

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