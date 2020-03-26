2020/03/26 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الخميس تحرير ثلاثة فرنسيين وعراقي اختطفوا في بغداد يوم 20 كانون الثاني/يناير 2020، وهم يعملون في منظمة “اس او اس كريستيان دوريون” غير الحكومية.وورد في بيان موجز للرئاسة “بذلت فرنسا قصارى جهدها لتحقيق هذه النتيجة.يعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها”، دون أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس تعلن تحرير ثلاث رهائن فرنسيين وعراقي في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس تعلن تحرير ثلاث رهائن فرنسيين وعراقي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).