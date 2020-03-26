بريطانيا تسجل للمرة الأولى أكثر من مئة وفاة في يوم واحد بكورونا

2020/03/26 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – سجلت بريطانيا للمرة الاولى أكثر من مئة حالة وفاة في 24 ساعة من جراء فيروس كورونا المستجد الخميس، مع وفاة 115 شخصا أصيبوا بالفيروس.وأورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية “مع حلول الساعة الخامسة مساء (17,00 ت غ)، توفي 578 شخصاً في المملكة المتحدة كانت قد ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19)”، بعد […]

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