التجارة: لدينا خزين من الحنطة ضمن مفردات البطاقة التموينية تكفي لثلاثة أشهر

2020/03/26 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن مخزونها الغذائي ضمن مفردات البطاقة التموينية في حال استمرت الاوضاع على ماهي عليه اليوم.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون في تصريح اطلعت عليه “العهد نيوز”، انه “لدينا خزين من مادة الحنطة ضمن مفردات البطاقة التموينية تكفي لثلاثة اشهر “آذار ونيسان وأيار””، مشيرا الى” البدء باستخدام الحنطة المحلية المسوقة من […]

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