كشف هوية ثاني عراقي متوفي بكورونا في لندن

2020/03/26 | 23:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف مصدر مطلع عن هوية ثاني متوفي عراقي جراء جائحة كورونا في لندن.

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