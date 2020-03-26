الزرفي والسفير الأردني يبحثان المخاوف من انتشار كورونا وانهيار النفط

2020/03/26 | 23:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بمكتبه بالعاصمة بغداد، ظهر يوم الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية منتصر الزعبي.

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