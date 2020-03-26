الصحة الكندية: أكثر من 3000 الاف مصاب و35 حالة وفاة بـ “كورونا”

2020/03/26 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرة الصحة العامة في كندا، اليوم الخميس، ان “عدد حالات الاصابة المؤكدة بالفيروس التاجي (COVID-19) في الدولة ارتفع الى 3409 حالات.وقال الدكتورة تيريزا تام وفقا لما نقلته عنها وسائل الاعلام المحلية “في كندا، حتى هذه اللحظة، هناك 3409 اصابات و 35 حالة وفاة” وشهدت كندا ارتفاعًا حادًا في حالات COVID-19 المؤكدة ، حيث […]

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