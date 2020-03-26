القوات الامنية تباشر بقطع بعض الطرق في مدينة الحلة لمنع التجوال (موسع)

2020/03/26 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرات القوات الامنية، اليوم الخميس، بقطع بعض الطرق الحيوية في محافظة بابل لمنع التجوال”.وقال مصدر امني لـ”العهد نيوز”، انه ” باشرت القوات الامنية في مدينة الحلة بغلق عدد من الشوارع الرئيسية بالصبات الكونكريتية تطبيقا لقرار حظر التجوال الاحترازي لمنع انتشار كورونا”.واضاف، ان “بعض القوات وصلت اليوم الى المحافظة للمشاركة في تطبيق قرار الحظر […]

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