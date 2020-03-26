كربلاء تلغي زيارة النصف من شعبان بسبب كورونا

2020/03/26 | 23:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء قررت محافظة كربلاء اليوم الخميس،الغاء زيارة النصف من شعبان في المحافظة للوقاية من تفشي فيروس كورونا في البلاد .وأعلن محافظ كربلاء جاسم الخطابي، في تصريح تلفازي تابعته" كلكامش برس" ، "عدم السماح بدخول المحافظة لأداء زيارة النصف من شعبان بسبب خطورة الوضع الصحي،إثر تفشي فيروس كورونا".وقال " بخصوص زيارة الشعبانية، قرارنا واضح وصريح ولن نسمح بحدوثها، ونعتذر اعتذارا شديدا من كل الأشخاص بكل عناوينهم عن استقبالهم؛ فمحافظة كربلاء مغلقة بالكامل”.وتابع "مسؤولون وأشخاص اتصلوا بي لغرض الدخول للمحافظة، وأبلغتهم بعدم السماح لأي شخص بالدخول، حماية لهم ولأهالي كربلاء".

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