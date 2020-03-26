أميركا تصدر عقوبات ضد عراقيين وإيرانيين وتضعهم في القائمة السوداء

2020/03/26 | 23:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر #واشنطن في تحركاتها اللا مُتناهية في مواجهة النظام الإيراني والميليشيات التابعة له في #العراق والمنطقة، عبر إدراجها لقيادات وشركات وفصائل عسكرية على قوائم الإرهاب.في الجديد، أدرجت #أميركا، /20/

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