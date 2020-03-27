الدفاع المدني تكافح حريق كبير في محافظة اربيل

2020/03/27 | 00:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في محطة للوقود في محافظة أربيل كردستان العراق.وقال مصدر امني لـ”العهد نيوز”، ان “حريقا هائلا اندلع في محطة الشمال على طريق بيرمام في محافظة أربيل”.واضاف، ان “فرق الدفاع المدني مستمرة بمكافحة السنة النيران للسيطرة على الحريق، فيما لم ترد معلومات عن حجم الخسائر بعد”.انتهى..م.ر

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