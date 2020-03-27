هاتف بشبوش - الشيوعي دالتون ترمبو Dalton Trumbo.....

2020/03/27 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش حتى 31/آذار سنكتب عن الشيوعيين فقط وهم في زمن كورونا حمانا الباري والطبيب من شر فتكه ...لشيوعي الهوليودي (دالتون ترمبو Dalton Trumbo) أشهر كاتب سيناريو أمريكي في بداية القرن العشرين ، فهو الذي كتب سيناريو أشهر فلم في العالم حتى الآن ، ألا وهو ( سبارتكوس) ومن منا لايعرف هذا الفلم وممثله الشهير ( كيرك دوغلاص) .لكن مشكلة ( دالتون ترمبو) أنه كان شيوعيا وسط منتجين همهم الوحيد الجنس والمال في مملكة......

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