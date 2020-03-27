حكيمة لعلا - يوميات الحجر (4) وجها لوجه

2020/03/27 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكيمة_لعلا طلب الكثير منا إنهاء التجمعات بما فيها إغلاق الجوامع، حتى لا تكون بؤر عدوى، كنت قد طلبت في تدوينة سابقة فتح الجوامع كمكان استقبال للمرضى أو للفئات المهمشة، إيمانا بأنها بيوت الله وأنها مفتوحة للجميع، أعني لجميع الإنسانية كما هو حال الكنائس ، لاحظت أن التدوينة لم تستقبل بترحاب، فأدركت صعوبة الطلب أو استحالته، لهذا عندما أغلقت الجوامع بدون تعليق او استنكار استفزني الأمر فكريا، وتساءلت كيف خيم......

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