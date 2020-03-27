فاطمة رضا - ترامب (برز الثعلب يومآ : في ثياب الواعظين)

2020/03/27 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_رضا سينتهي به الأمـر لإدعاء الـنبوه, فخطاباته أصبحت دينيه بإمتياز وتوبته شبيهه بتوبة مقاتلـي داعش, ونبرة صوت خطابه الديني على طريقة العاهرات الاسبانيات, ونحن الشعب نشاهد بصمت لانملك الى الحزن.كلما تأملنا خيرآ بمراكز الأبحاث ومختبراتنا بأمريكا خرج ترامب ليذكرنا بالعم جيسس وقصص بابا نويل وماثورات يسوع و جذع النخله وملحمة ارمجدون والكفر والإيمان وأصحاب موسئ و إليشع والحواريين, كل ماسبق من مصطلحات إثن......

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