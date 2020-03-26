أزمة كورونا تُدمر خطط عمالقة البوندسليجا

2020/03/27 | 00:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكبدت الأندية الألمانية خسائر فادحة بسبب تعليق النشط الكروي في البلاد، كما هو الحال في مختلف البلدان الأوروبية، نظرًا للأزمة الراهنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على تحركات أندية البوندسليجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ستعمل الأندية على الإنفاق المحدود، دون إبرام صفقات مكلفة، ما لم تقتض الحاجة.

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