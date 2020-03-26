ريال مدريد يخطط لثورة صيفية شاملة

2020/03/27 | 00:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ ريال مدريد استغلال فترة تعليق نشاط كرة القدم في أوروبا، بسبب فيروس كورونا، في رسم ملامح قائمة الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيدخل سوق الانتقالات الصيفية، بحثًا عن تدعيم صفوفه في قلب الدفاع، والوسط والهجوم، مع احتمالية رحيل لاعبين مثل جاريث بيل، خاميس رودريجيز، مارسيلو، ولوكا مودريتش.

وألقت الصحيفة الضوء على وضعية خطوط الفريق في الموسم المقبل

– حراسة المرمى

يعتبر البلجيكي تيبو كورتوا، غير قابل للمساس في ريال مدريد، لكن النادي لم يحدد حتى الآن، إذا كان سيبحث التعاقد مع حارس بديل، أم سيستعيد حارسيه أندريه لونين ولوكا زيدان، المعارين إلى بلد الوليد وراسينج سانتاندير.

يأتي ذلك في ظل انتهاء إعارة ألفونس أريولا بنهاية هذا الموسم، وعودته لباريس سان جيرمان، رغم وجود أقاويل باحتمالية قيام ريال مدريد بشرائه نهائيًا.

– الدفاع

على الرغم من شائعات اهتمام توتنهام بالبرازيلي إيدر ميليتاو، لا يبدو أن ريال مدريد سيستغنى عن مدافعه بعد موسم واحد فقط من انضمامه.

أما فيما يخص الراحلين، فيبدو أن ألفارو أودريوزولا المعار إلى بايرن ميونخ، سيكون قريبًا من مغادرة سانتياجو برنابيو، مع انتهاء إعارة أشرف حكيمي إلى دورتموند، وعودته بنهاية هذا الموسم.

ويعتبر مارسيلو أيضًا من اللاعبين المرشحين للمغادرة، إذا تلقى النادي عرضًا جيدًا، حيث فقد الظهير البرازيلي أهميته مع وصول الفرنسي فيرلاند ميندي الصيف الماضي، بالإضافة إلى اهتمام ريال مدريد بالنمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ.

نفس الأمر ينطبق على ناتشو هرنانديز، والذي يشارك على فترات متباعدة، وبالتالي لا يوجد أي مانع لرحيله.

– الوسط

الكولومبي خاميس رودريجيز من أوائل اللاعبين المرشحين لمغادرة ريال مدريد بنهاية الموسم، بعد أن فقد دوره مع زيدان.

وسيبحث اللاعب عن فريق يشارك معه باستمرار لكي يكون جاهزًا لكوبا أمريكا، التي تأجلت للصيف المقبل.

ومع احتمالية عودة النرويجي مارتن أوديجارد، بعد انتهاء إعارته لريال سوسيداد، ستكون فرص خاميس أقل بكثير مما هي عليه الآن.

صحيح أن إعارة أوديجارد يتبقى فيها موسم آخر، إلا أن قطعها ورجوعه في الصيف المقبل، متوقف على موقف لوكا مودريتش، ورحيله من عدمه.

ولن يقف ريال مدريد في طريق مودريتش إذا أراد خوض تجربة جديدة في نهاية الموسم، وحينها سيصل أوديجارد لسانتياجو برنابيو.

– الهجوم

يصر ريال مدريد على التخلص من الويلزي جاريث بيل بنهاية الموسم الجاري، إما عن عن طريق بيعه أو تضمينه في صفقة تبادلية، على الرغم من تمسك اللاعب بالاستمرار في سانتياجو برنابيو حتى نهاية عقده في صيف 2022.

كذلك الصربي لوكا يوفيتش، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه منذ انضمامه مطلع هذا الموسم، قادمًا من أينتراخت فرانكفورت، حيث يرغب أكثر من نادٍ في ضمه، وكذلك ريال مدريد يبحث عن بديل.

ولن يمانع ريال مدريد رحيل الثنائي ماريانو دياز وإبراهيم دياز، بنهاية هذا الموسم، نظرًا لعدم الاعتماد عليهما مع الفريق.

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