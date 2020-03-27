خلف: تعليمات صارمة باعتقال المخالفين لحظر التجوال

2020/03/27 | 00:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، عبد الكريم خلف، امس الخميس، بأن “الأجهزة الأمنية لديها تعليمات صارمة بإلقاء القبض على كل من يتجاوز على القانون.باستثناء ممن ذكر ت عناوينهم في التعليمات الصادرة من خلية الأزمة”.وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “تمديد الحظر لغاية الحادي عشر من […]

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