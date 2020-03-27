السلطات الألمانية تسجل 266 حالة وفاة و43 ألف إصابة بكورونا

2020/03/27 | 00:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، 6 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 43 ألف إصابة، وبلغت عدد الوفيات المؤكدة 266 حالة حتى مساء اليوم.

وكان البرلمان الألماني، قد أقر يوم أمس الأربعاء، حزمة مساعدات غير مسبوقة بمليارات الدولارات في أزمة فيروس كورونا، وتشمل تمويل تدابير لإنقاذ الوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المستشفيات وضمان معيشة وإسكان المواطنين خلال الأزمة.

وقررت السلطات الألمانية، يوم الأحد الماضي، حظر التجمعات لأكثر من شخصين لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في البلاد، يضاف ذلك إلى تدابير احترازية أخرى مثل إغلاق المدارس والجامعات، وتقييد عمل الحانات والمقاهي والمتاجر.

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 521 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 123 ألف شخص.

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