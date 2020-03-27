2020/03/27 | 00:15 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الزرفي: ولاء الحشد الشعبي سيبقى للعراق والعراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 00:15.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: ولاء الحشد الشعبي سيبقى للعراق والعراقيين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: ولاء الحشد الشعبي سيبقى للعراق والعراقيين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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