2020/03/27 | 00:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبلغت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم فرقها بانها تواجه ”تهديدا وجوديا“ لتوقف النشاط بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكدت الرابطة في خطاب لأعضائها البالغ عددهم أكثر من 200 إن مناقشات تجري حاليا لتخفيف قواعد اللعب المالي النظيف بسبب الوضع الراهن، وفق رويترز.

وتوقفت مسابقات كرة القدم المحلية في أنحاء القارة وربما يستغرق الأمر عدة شهور قبل عودتها وتأجل نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب الوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأندية الأوروبية تواجه "تهديدا وجوديا" بسبب أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأندية الأوروبية تواجه "تهديدا وجوديا" بسبب أزمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).