مناورة أم مؤامرة ؟!

2020/03/27 | 00:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد الزبيدي المناورات التي أجريت يوم ٢٤/٣/٢٠٢٠ في قاعدة الحمرا في الإمارات العربية المتحدة واجرتها قوات أمريكية وقوات إماراتية سبقها تنسيق كامل وتعاون استخباراتي بين الجانب الاماراتي والسعودي مع الكيان الصهيوني وقد تضاربت الآراء والتحاليل حول البلد المستهدف.فانقسمت الآراء إلى ثلاثة احتمالات نجملها بالتالي :- اولا المناورات تهدف إلى أن الإدارة الأمريكية تبعث برسالة […]

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