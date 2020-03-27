عمليات بغداد تحصي عدد المخالفات لحظر التجوال

2020/03/27 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت قيادة عمليات بغداد، عدد المخالفات لحظر التجوال منذ 17 آذار ولغاية 26 من الشهر ذاته.

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