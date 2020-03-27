تركيا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا الى 75 حالة

2020/03/27 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 75 بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 3 آلاف و629 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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