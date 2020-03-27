عمليات بغداد تعلن اعتقال اكثر من 2400 مخالف لحظر التجوال

2020/03/27 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال اكثر من 2400 مخالف لقرار حظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تسعى بكافة تشكيلاتها الى تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي بمهنية عالية، فقد تمكنت منذ 17 آذار ولغاية 26 من الشهر ذاته، من القاء القبض على 2434 مخالفاً، فيما حجزت 586 عجلة ودراجة "تكتك" كما بلغ عدد الغرامات 21266 غرامة".

واكدت أن "قواتنا الامنية تواصل إجراءاتها الخاصة بالحظر وتدعو الى أهمية الالتزام به، لأنه جاء من أجل سلامة المواطنين من هذا الفايروس الخطير".

بغداد اليوم ـ النجف

باشرت شرطة محافظة النجف، اليوم الخميس، بإغلاق شوارع المدينة بالكامل بالكتل الكونكريتية.

وقال مصدر امني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة النجف باشرت الان بغلق شوارع المدينة بالكامل بالكتل الكونكريتية والصبات لتطبيق خطة

بغداد اليوم ـ النجف

اصدرت خلية الازمة في النجف، اليوم الخميس، 15 قراراً وتوصية جديدة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في تاريخ 20/3/2020 عقد الاجتماع الدوري لخلية الازمة في محافظة ا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس (26 آذار 2020)، اطلاق رواتب العمَّال المتقاعدين ابتداءً من يوم غد الجمعة 27 آذار 2020.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في

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