تحرير 3 فرنسيين وعراقي اختطفوا في يناير ببغداد

2020/03/27 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الخميس، تحرير ثلاثة فرنسيين وعراقي اختطفوا في بغداد يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2020، وهم يعملون في منظمة "اس او اس كريستيان دوريون" غير الحكومية.

وورد في بيان موجز للرئاسة "بذلت فرنسا قصارى جهدها لتحقيق هذه النتيجة.



يعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها"، دون مزيد من التفاصيل.

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