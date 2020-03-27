الزرفي والسفير الاردني يبحثان المخاوف من انتشار كورونا وانهيار اسعار النفط

2020/03/27 | 00:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء المكلف ، عدنان الزرفي ، الخميس ، مع السفير الأردني لدى بغداد ، منتصر الزعبي ، المخاوف من انتشار كورونا وانهيار أسعار النفط .وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن ” رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي استقبل بمكتبه بالعاصمة بغداد ، سفير المملكة الأردنية الهاشمية منتصر

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