وزارة الداخلية ..جهود قيمة لتطبيق  إجراءات فرض حظر التجوال

2020/03/27 | 00:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب بقيت ملاكات وكوادر وزارة الداخلية ومنهم اللواء الدكتور سعد معن مدير العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية حاضرين في كل إجراءات فرض حظر التجوال، وهم يتجولون في شوارع بغداد ويتفقدون ميدانيا أحوال العديد من أحياء ومناطق بغداد لمعرفة مدى التزام المواطنين بإجراءات الحظر، ويسهمون بتذليل أي مصاعب يواجهها المواطنون خلال فترات تطبيق الحظر.وتهدف تلك […]

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