2020/03/27 | 00:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوات الأمن الإيرانية مطابع لتزوير الدينار العراقي والدولار الامريكي في مدينة مهابات الكردستانية التابعة لمحافظة ارومية واعتقلت أصحابها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. ضبط مطابع لتزوير الدينار العراقي والدولار الامريكي بمحافظة ارومية في ايران) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. ضبط مطابع لتزوير الدينار العراقي والدولار الامريكي بمحافظة ارومية في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).