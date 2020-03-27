السليمانية.. مدينة أشباح ليلاً في ظل الحظر وكورونا (صور)

2020/03/27 | 00:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تخلو شوارع مدينة السليمانية كلياً من زوارها خلال الليل في ظل حظر التجوال المفروض لاحتواء فيروس كورونا.

وتجولت عدسة شفق نيوز في شوارع السليمانية التي بدت وكأنها مدينة أشباح.

ومن المقرر أن يستمر حظر التجوال في مدينة السليمانية وبقية مناطق إقليم كوردستان لغاية مطلع نيسان/أبريل المقبل، مع ترجيح تمديده لفترة أطول.

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