2020/03/27 | 00:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تماثل حالة جديدة للشفاء لطفلة بعمر عامين ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 21 حالة.وقال الدكتور الساعدي في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “طفلة بعمر عامين من اهالي منطقة الامين من المصابين بفيروس كورونا بدت تظهر عليها اشارات التحسن الصحي بعد متابعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة: تماثل طفلة بعمر عامين للشفاء ليرتفع عدد المتشافين الى 21) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة: تماثل طفلة بعمر عامين للشفاء ليرتفع عدد المتشافين الى 21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).