مرضى “يمكن إنقاذهم يموتون” جراء كورونا في إسبانيا.. مرويات محزنة من الكارثة

2020/03/27 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد,-(أ ف ب) – سارة وريجينا وصونيا وإيريني أربع إسبانيات وجدن أنفسهنّ في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح المستشفيات في بلد سجل ثاني أكبر حصيلة وفيات نتيجة وباء كوفيد-19 في أوروبا، وهن يروين نضالهن لوكالة فرانس برس.– “المستشفى برمته يعالج كوفيد-19” – سارة شينشيلا (32 عاما) طبيبة أطفال في مستشفى في […]

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