القائمون على مشروع “سيادة القانون في سوريا” متورّطون بقضايا احتيال

2020/03/27 | 00:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر “المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال”، توصية للسلطات القضائية الأوروبية، بملاحقة مسؤولين عن مشروع “سيادة القانون في سوريا” لتورطهم بقضايا احتيال.وقال المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLFA#) في بيان له إنه

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