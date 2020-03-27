عمليات بغداد تعلن القبض على 51 مخالفاً لحظر التجوال في الاعظمية

2020/03/27 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على 51 مخالفاً لقرار حظر التجوال شمالي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من قيادة عمليات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على 51 مخالفاً، كما غرمت 8 عجلات مختلفة الأنواع ضمن اجراءات الحظر الوقائي في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة"."

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، بيانا بشأن تعرض المنطقة الخضراء الى قصف صاروخي فجر اليوم.

وجاء في البيان الذي اصدرته القيادة "تعرضت المنطقة الخضراء ليلة امس الى سقوط صاروخين نوع كاتيوشا، حيث كان انطلاقهما من

بغداد اليوم- بغداد

بينما تستنفر السلطات العراقية، بشقيها الخدمي والامني، كافة اجهزتها لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، كوفيد-19، سلط البعض الضوء على ما يمكن ان يسببه هذا المرض الخطير بين صفوف نزلاء السجون العراقية، خصوصا مع تزايد اعداد الموقوفين با

بغداد اليوم _ ديالى

اصدرت خلية الازمة المشكلة ضد فيروس كورونا، في ديالى، اليوم الخميس، مجموعة توجيهات جديدة بخصوص البضائع الداخلة للمحافظة.

وذكر المكتب الاعلامي، لمحافظ ديالى، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "رئيس خلية الازمة

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