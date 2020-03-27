عمليات بغداد: اعتقال 51 مخالفا لحظر التجوال شمالي العاصمة

2020/03/27 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال 51 مخالفا لحظر التجوال في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة.

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