ترامب: نعمل مع شركائنا حول العالم لوقف انتشار وباء كورونا

2020/03/27 | 01:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الخميس خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الذي تعقده خلية الأزمة حول فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البيت الأبيض، إننا "بحثنا في قمة مجموعة العشرين الافتراضية سبل مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف ترامب "أجريت اجتماعا مع حكام الولايات بعد قمة الـ 20 الافتراضية؛ لبحث الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس"، مؤكداً على أن "الحزمة الاقتصادية تهدف لدعم المواطنين الأمريكيين بما في ذلك دفع الرواتب.

وتابع أنني "ممتن للجمهوريين والديموقراطيين لتعاونهم في مواجهة أزمة الفيروس القاتل، ونعمل مع شركائنا حول العالم لوقف انتشار كورونا".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من مساء اليوم، بأن الولايات المتحدة أصبحت تفوق الصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا ليصل العدد إلى 81,321 حالة.

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 526 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 123 ألف شخص.

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