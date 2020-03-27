نانسي بيلوسي تحذر الأمريكيين

2020/03/27 | 01:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من عدم اتباع تعليمات الخبراء، بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وصلت إلى 198 دولة ومنطقة حول العالم.

وكتب بيلوسي على "تويتر"، اليوم الخميس: "يجب أن نتبع تعليمات الخبراء بشأن مواجهة وباء كورونا"، مضيفة: "العلم هو الإجابة لما نقوم به من صلوات".

ولفتت بيلوسي إلى حاجة الولايات المتحدة لأجهزة طبية وأقنعة وأجهزة اختبار، وأجهزة تنفس لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" بعدما تجاوز عدد المصابين به في الولايات المتحدة الأمريكية 79 ألف شخص.

وقالت في تدوينة أخرى: "يجب على الرئيس أن يستحضر قانون الإنتاج الدفاعي، لإطلاق عملية إنتاج للمهمات الطبية على نطاق واسع".

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الثالثة عالميا بين أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد، بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 79 ألف مصاب، إضافة إلى عدد الوفيات الذي وصل إلى 1142 حالة وفاة، في حين وصل عدد المتعافين إلى 1864 شخصا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 520 ألف مصاب، بينهم أكثر من 23 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 122 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية، اليوم الخميس، لـ 198 دولة ومنطقة.

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