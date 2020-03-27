مصدر: استهداف منزل احد الناشطين في تظاهرات البصرة بعبوة ناسفة

2020/03/27 | 01:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بانه تم استهداف منزل احد الناشطين في تظاهرات البصرة بعبوة ناسفة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم استهداف منزل احد الناشطين في تظاهرات البصرة بعبوة ناسفة في حي الرافدين وسط المحافظة".

واضاف ان "الانفجار ادى الى اضرار مادية في المنزل".

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