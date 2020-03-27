الولايات المتحدة الأمريكيّة لديها أكبر عدد مصابين بـ كورونا حول العالم

2020/03/27 | 01:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتحدة الأميركيّة أكثر من 82 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، لتتجاوز بذلك عدد الإصابات في الصين وتتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس المستجد من حيث عدد المصابين.

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